بيع مسدس من «حرب النجوم» بـ550 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 11:10 صباحا
صورة لمسدس استخدم في فيلم «ريتورن أوف ذي جيداي» بيع في 23 يونيو 2018 (أ ف ب)

بيع مسدس ليزر استخدم في فيلم «ريتورن أوف ذي جيداي» ضمن سلسلة «حرب النجوم»، في مقابل 550 ألف دولار، بحسب ما أعلنت دار «جوليان» للمزادات عبر «تويتر»، ليتخطى بذلك التقديرات الأساسية التي راوحت بين 300 ألف دولار و500 ألف.

وعرضت دار المزادات الشهر الفائت في نيويورك هذا المسدس المزيف البالغ طوله حوالى أربعين سنتيمترًا والمصنوع خصوصًا من الخشب، بعدما بقي مملوكًا على مدى أكثر من ثلاثة عقود لجيمس شوبه المدير الفني للفيلم الصادر في 1983، وفق «فرانس برس».

وقرر جيمس شوبه في نهاية المطاف الاستغناء عن المسدس الشهير الذي حمله هاريسون فورد، إضافة إلى حوالي أربعين قطعة أخرى متصلة بالفيلم.

إلا أن أيًا من هذه القطع لم يصل إلى المبلغ الذي حققه الروبوت الشهير في أفلام «ستار وورز». وبيع رجل آلي استخدم في تصوير أفلام عدة من السلسلة في مزاد علني في مقابل 2.76 مليون دولار العام الماضي.

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