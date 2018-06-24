امرأة سعودية تقود «فورمولا 1»

امرأة سعودية تقود سيارة «فورمولا 1» قبل جائزة فرنسا الكبرى (رويترز)

تقود السعودية أسيل الحمد، الأحد، إحدى سيارات «فورمولا 1» قبل سباق جائزة فرنسا الكبرى، وتأتي هذه اللفة على حلبة لوكاستوليه في اليوم الذي رفع فيه الحظر عن قيادة النساء للسيارات في شوارع المملكة.

وقال فريق رينو إن أسيل ستقود سيارة من العام 2012، ضمن مسيرة لسيارات الشركة الفرنسية، احتفالًا بعودة السباق الفرنسي إلى جدول سباقات بطولة العالم بعد غياب عشر سنوات، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتعد أسيل أول امرأة تنال عضوية الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهي عضو أيضًا في اللجنة النسائية لرياضة السيارات التي أنشأها الاتحاد الدولي للسيارات.

وقادت السيارة إي20 لأول مرة في مران في 5 يونيو على الحلبة الفرنسية من أجل التعود عليها، وقالت في بيان: «أحببت التسابق وسباقات السيارات منذ الصغر وقيادة إحدى سيارات فورمولا 1 هي شيء يفوق أحلامي».

وأضافت: «أتمنى أن يظهر ذلك، في اليوم الذي تبدأ فيه النساء القيادة في شوارع المملكة العربية السعودية، هذا ما نستطيع أن نفعله إذا امتلكنا الشغف من أجل الحلم».

وقالت ميشيل موتون، وهي سائقة راليات سابقة ورئيسة اللجنة النسائية لرياضة السيارات، إنها تأمل أن يساعد نموذج أسيل في تمهيد الطريق أمام المزيد من السيدات لدخول عالم سباقات السيارات.

وانطلقت النساء بسياراتهن في شوارع السعودية، في منتصف الليل إيذانا برفع آخر حظر مفروض في العالم، على قيادة المرأة يعتبره كثيرون منذ وقت طويل رمزًا لقمع النساء في المملكة