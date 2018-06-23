شرطة سريلانكا تبحث عن قرويين ضربوا فهدًا حتى الموت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 يونيو 2018, 12:36 مساء
تحظى الفهود بحماية بموجب القانون السريلانكي (أ ف ب)

تبحث السلطات في سريلانكا عن نحو اثني عشر رجلاً ضربوا فهدًا حتى الموت بعدما هاجم قرية وتعرض لسكانها، بحسب ما أفاد مسؤول سريلانكي.

وقال نائب وزير شؤون الحياة البرية في الحكومة السريلانكية، باليثا ثيوارابيروما، إن الشرطة نشرت عناصرها لتوقيف المسؤولين عن عملية قتل الحيوان التي حصلت الخميس وتم تشارك التسجيل المصور عنها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق «فرانس برس».

وقال ثيوارابيروما، أمام البرلمان، «رؤية هذه الصور تثير الاشمئزاز»، مضيفًا «اتخذنا تدابير لتوقيف جميع المسؤولين عن هذا العمل الذي يتسم بمنتهى الوحشية».

وتلقى مسؤولو حماية الحياة البرية إخطارًا عن دخول فهد قرية في منطقة كيلينتشي على بعد 330 كيلومترًا شمال كولومبو الخميس، غير أنهم تعرضوا للضرب والطرد من جانب السكان المحليين، وفق ثيوارابيروما.

وأضاف المسؤول السريلانكي قائلاً: «عناصرنا حاولوا تهدئة الحيوان وسحبه بعيدًا غير أن القرويين لم يسمحوا لهم بتنفيذ مهامهم وعمدوا بدل ذلك إلى قتل الفهد».

وأشار إلى أن عشرة أشخاص أُدخلوا مستشفى محليًّا بعد تعرضهم لإصابات جراء هجوم الفهد.

وتحظى الفهود بحماية بموجب القانون السريلانكي، وهي مدرجة على قائمة الحيوانات المهددة بالخطر الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

ويعاقب القانون السريلانكي بالسجن حتى خمس سنوات لأي شخص يؤذي فهدًا. وتقدر أعداد هذه الحيوانات في البلاد بأقل من ألف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على الشروط المعقدة لتأهل الأرجنتين
رياضة عالمية
نجوم الدوري الليبي «التاورغي» و«اكراوع» و«الزليتني» و«معتوق» في الأهلي طرابلس.. ...
رياضة محلية
الهلال يصل طرابلس وينتظر الطرف المجهول في نهائي كأس ليبيا
رياضة محلية
«فورين بوليسي»: إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا دون مؤسسات قوية يحفز الصراع ولا ...
ليبيا
المشري: 3 أسباب تحول دون تنفيذ نتائج «اجتماع باريس»
ليبيا
المشير حفتر يكشف عن موقفه من مشاركة «جماعة الإخوان والمقاتلة» في الانتخابات
ليبيا
بابا الفاتيكان: «بعض السجون» الليبية تشبه «معسكرات الاعتقال النازية»
ليبيا
«النـصر» غاب طويلًا وعاد كبيرًا ...
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: الجيش يحشد.. وبيانات الخارج تتواصل
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حل لغز صوت الماء المتساقط