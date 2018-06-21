الهند تحيي اليوم العالمي لليوغا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يونيو 2018, 02:15 مساء
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (وسط بالأبيض) يشارك في حصة يوغا جماعية، 21 يونيو 2018 (أ ف ب)

أعطى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، إشارة الانطلاق للنسخة الرابعة من اليوم العالمي لليوغا.

وقام رئيس الوزراء القومي الهندوسي بوضعيات مختلفة مع 50 ألف ممارس لهذه الرياضة في مدينة ديرادون في شمال البلاد في مرج، حيث عمدت السلطات المحلية إلى إبعاد الأفاعي والقردة.

وقال مودي الذي يقف وراء قرار اتخذته الأمم المتحدة يجعل من 21 يونيو يومًا عالميًّا لليوغا: «اليوغا هي وسيلة لنعيش حياة هادئة وسعيدة وابتكارية. واليوغا قادرة أن تظهر لنا الطريق للتغلب على التوتر والقلق»، وفق «فرانس برس».

ومنذ وصوله إلى السلطة في العام 2014، جعل مودي من الترويج لهذا التقليد الهندي القديم محورًا أساسيًّا في سياسته الثقافية. 

وبات هذا البلد البالغ عدد سكانه 1.25 مليار نسمة يتمتع بوزارة مكرسة لليوغا والطب التقليدي مثل الأيورفيدا.

وأُقيمت أكثر من خمسة آلاف حصة يوغا جماعية الخميس في ساعات الصباح الأولى في أرجاء البلاد.

وفي نيودلهي تسجل أكثر من مئة ألف شخص متحدين مستويات التلوث المضرة والحر الشديد، وتجمعوا عند مستديرة كونوت بلايس الشهيرة أو في المساحات الخضراء في حديقة لودي.

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