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المقريف: الإفراج الإداري عن مرتبات 2895 معلما

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 نوفمبر 2022, 08:49 صباحا
المقريف: الإفراج الإداري عن مرتبات 2895 معلما
وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف الإفراج الإداري عن مرتبتا 2895 معلم ومعلمة.

جاء ذلك بعد تواصله مع وزارة المالية أمس الإثنين، بشأن ما أنجز من تسويات للمعلمين والعاملين بالقطاع، حسب بيان الوازرة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقال المقريف إن سيجري مراعاة تعديل الدرجة والعلاة المقررة لـ 480 ألف معلم، وذلك خلال مرتبات شهر أكتوبر، وتغيير مسار مرتبات ستة آلاف معلم وموظف.

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