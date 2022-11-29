أبوجناح يبحث التعاون مع شركات فرنسية في برامج علاج أورام الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، مع عدد من ممثلي الشركات الفرنسية التعاون في برامج علاج الأورام للأطفال.

الشراكة مع قطاعات التصنيع المحلية

وضم اللقاء، الذي عُقد على هامش أعمال المنتدى الليبي الفرنسي للصحة، ممثلي الشركات الصحية «سانوفي» و«بيار فابر» و«سانت مارغريت» و«سيرفيير»، والشراكة بين هذه الشركات والقطاعات المحلية للتصنيع داخل ليبيا والمساهمة في البرامج الصحية وتطويرها في البلاد.

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برامج علاج الأورام والتدريب

وأضاف بيان، نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أن أبوجناح ناقش مع ممثلي شركة «سانت مارغريت» تعزيز التعاون في برامج علاج أورام الأطفال، وتنفيذ برامج تدريب خاصة للأطقم الطبية والتجهيز الدوائي في هذا الملف.

كما بحث الوزير المكلف التعاون مع شركة «بيرتين» المتخصصة في معالجة النفايات الطبية وشركة «فورتيل» لتجهيزات المصانع والمعامل الدوائية.

جانب من لقاء رمضان أبوجناح وممثلي عدد من الشركات الفرنسية، الإثنين 27 نوفمبر 2022 (وزارة الصحة)