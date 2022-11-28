حكومة باشاغا تقرر إنشاء المركز الوطني للتدريب والاستشارات الاجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، إنشاء المركز الوطني للتدريب والاستشارات الاجتماعية، بحسب نص القرار الذي نشره المكتب الإعلامي للحكومة مساء اليوم الإثنين.

ونصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2022 بشأن إنشاء المركز الوطني للتدريب والاستشارات الاجتماعية على أن تكون للمركز «الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية».

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كما نصت المادة الثانية من القرار على أن «يكون المقر الرئيسي للمركز (بمدينة بنغازي موقت) ويجوز فتح فروع له بمختلف المدن والمناطق الليبية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية بناء على اقتراح من رئيس اللجنة الإدارية للمركز وذلك حسب الاحتياج الفعلي».