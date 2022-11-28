الدبيبة يستقبل قادة محاور «البنيان المرصوص»

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، قادة محاور «البنيان المرصوص»؛ لبحث استعدادات إحياء الذكرى السابعة لتحرير مدينة سرت.

وضم اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء كلًا من: مختار الجحاوي وصلاح القذافي وعثمان عيسى وعلي اشتيوي ومحمد خليل ومفتاح أبوليفة، بحسب بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على «فيسبوك».

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وأطلقت حكومة الوفاق السابقة في 5 مايو العام 2016، عملية «البنيان المرصوص» للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي في سرت ووسط ليبيا، واستمرت العملية لمدة سبعة أشهر وانتهت في 6 ديسمبر من العام نفسه بالقضاء على التنظيم.

