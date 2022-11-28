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أمن السواحل يشارك في تصريف مياه الأمطار بتاجوراء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 09:39 مساء
أمن السواحل يشارك في تصريف مياه الأمطار بتاجوراء (صور)
جانب من عمليات تصريف مياه الأمطار في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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شارك أعضاء قسم الخدمات بالإدارة العامة لأمن السواحل في تصريف مياه الأمطار بتاجوراء، بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وشركة المياه والصرف الصحي، وذلك لفتح الطرق أمام المواطنين ومساعدتهم.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتنة إن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل أصدر تعليماته إلى أعضاء قسم الخدمات للمساهمة في تقديم المساعدات لمواجهة أزمة الأمطار التي ضربت عددا من المدن في الساعات الأخيرة.

إغلاق الطريق بشرق تاجوراء بسبب الأمطار
قبل ذلك، أعلنت الوزارة إغلاق الطريق العام المتجه إلى شرق بلدية تاجوراء بسبب غزارة الأمطار. ودعت مرتادي الطريق العام المتوجهين لشرق بلدية تاجوراء بالدخول للمسار الجديد أمام مثلث الكشافة مرورًا بمنطقة بئر التركي والنشيع والخروج للطريق العام باتجاه القره بوللي شرقًا.

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كما حدثت اختناقات مرورية في العاصمة طرابلس بسبب الأمطار التي بدأ سقوطها السبت الماضي، فيما عُقِد اجتماع طارئ اليوم الإثنين بمديرية أمن صبراتة لدراسة الوضع الراهن في المدينة، مع سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، وحدوث اختناقات مرورية كذلك.

جانب من عمليات تصريف مياه الأمطار في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من عمليات تصريف مياه الأمطار في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من عمليات تصريف مياه الأمطار في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من عمليات تصريف مياه الأمطار في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من عمليات تصريف مياه الأمطار في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
جانب من عمليات تصريف مياه الأمطار في تاجوراء. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
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