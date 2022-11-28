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مديرية أمن طرابلس: تحويلة بشارع الغربي نتيجة هبوط بالطريق سببه الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 08:22 مساء
مديرية أمن طرابلس: تحويلة بشارع الغربي نتيجة هبوط بالطريق سببه الأمطار
الحفرة التي تسببت في التحويل المروري بشارع الغربي بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، إجراء تحويلة بشارع الغربي في المدينة بسبب هبوط جزء من الطريق نتيجة مياه الأمطار.

وأشارت المديرية في بيان إلى البدء بصيانة الهبوط من قبل بلدية حي الأندلس بالتعاون مع شركة الخدمات العامة ودوريات المرور وشركة المياه والصرف الصحي.

تحويل حركة المرور بجسر سي بنور
إلى ذلك، أكدت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تحويل الحركة المرورية من تحويلة جسر سي بنور بمنطقة غوط الرمان ونقلها إلى الجزء الشمالي من الجسر ذهابًا وإيابًا.

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وأضافت في تنبيه لمستخدمي الطريق الساحلي للقطاع الممتد من طرابلس وحتى القره بوللي أن هذه التحويلة سببها انجراف بتحويلة الجسر المستخدمة لنقل الحركة من طرابلس باتجاه القره بوللي نتيجة هطول كميات كبيرة من المطر.

كما دعت الوزارة إلى الحذر وتخفيف السرعة والالتزام باللوحات المرورية على هذا الجزء من القطاع.

الحفرة التي تسببت في التحويل المروري بشارع الغربي بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
الحفرة التي تسببت في التحويل المروري بشارع الغربي بطرابلس. (مديرية أمن طرابلس)
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