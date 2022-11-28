مؤسسة النفط تأذن ببدء تشغيل مصنع الإثيلين بمجمع رأس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط

قررت المؤسسة الوطنية للنفط الإذن ببدء عمليات تشغيل مصنع الإثيلين بالمجمع الصناعي رأس لانوف، المتوقف عن العمل منذ سنوات.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم الإثنين، إن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أشادوا بجميع الجهود المبذولة من إدارة شركة رأس لانوف وجميع العاملين بها لإعادة تشغيل «الصرح الصناعي المتوقف منذ سنوات».

وأشار البيان إلى تأكيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة على «دعمه المستمر للشركة في سبيل عودة الإنتاج إلى مستويات عالية»، مشيرًا إلى ضرورة أن تجري خطوات التشغيل وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج المتكاملة.

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مراحل تشجيع مصنع الإثيلين تجري على خطوات

وقالت الشركة إن جميع مراحل عمليات التشغيل تجري خطوة بخطوة وبشكل تدريجي وفق إجراءات ومتطلبات سلامة العمليات وصولًا إلى مرحلة الإنتاج.

وبدأت خطة إعادة تشغيل المجمع في العام 2019 وتواصلت رغم الظروف القاهرة والاستثنائية والصعبة، حسب الشركة.