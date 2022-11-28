حكومة باشاغا تدعو لعدم التعامل مع أية تكليفات صادرة عن «صحة الوحدة»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزارة الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب مديري المراكز الطبية والمستشفيات إلى عدم تنفيذ أية تكليفات إدارية صادرة عن وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وجرى توجيه الخطاب بتاريخ 28 نوفمبر الجاري إلى مديري المراكز الطببة والمراكز التخصصية والمراكز العلاجية والمستشفيات التعليمية والعامة والقروية وإدارة الخدمات الصحية والعيادات المجمعة.

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خطاب لوزارة الحكم المحلي بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن حكومة الدبيبة

وأوائل أكتوبر الماضي، وجهت وزارة الحكم المحلي التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، خطابًا إلى عمداء البلديات، طالبتهم فيه بضرورة التقيد بقرارات مجلس النواب، وحظر التعامل مع حكومة الدبيبة، وعدم تنفيذ أية قرارات أو تعليمات تصدر عنها.

وخاطبت الوازرة كلًا من رؤساء المجالس التسييرية للبلديات، ورؤساء الأجهزة والمديرين العامين للشركات العامة لخدمات النظافة. وحمل الخطاب توقيع وزير الحكم المحلي سامي علي الضاوي، وصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2022.