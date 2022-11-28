زينينغا يدعو لاتخاذ خطوات لوضع السلاح في ليبيا تحت سلطة الدولة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب المبعوث الأممي لدى ليبيا ريزيدون زينينغا ضرورة اتخاذ خطوات تدريجية لوضع السلاح تحت سلطة ومسؤولية الدولة الليبية.

وقال زينينغا خلال ورشة عمل نظمها مركز العمليات المشتركة حول «احتكار الدولة للسلاح في ليبيا»، اليوم الإثنين إن «الدولة يعود لها وحدها تحديد سبل استخدامه بطريقة مشروعة وخاضعة للمحاسبة بهدف توفير الأمن لليبيين تحت سيادة القانون».

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تحديات تواجه أمن الليبيين

وأشار إلى التحديات التي تواجه أمن وسلامة الليبيين ومساعي توحيد مؤسسات الأمن الليبية بسبب «انتشار الأسلحة في البلاد وامتلاكها من قبل جهات حكومية وجهات أخرى غير رسمية».

وشدد على دعم البعثة الأممية «للجهود التي يقودها الليبيون في مجالات إصلاح أجهزة الأمن، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وجمع مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة والتخلص منها».