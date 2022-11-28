باتيلي يبحث مع سامح شكري فتح السبيل أمام الانتخابات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، اليوم الإثنين.

وقال المبعوث الأممي في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر» إنه تبادل الآراء مع الوزير المصري حول الوضع في ليبيا، مضيفًا: «دعونا الأطراف الفاعلة إلى تسريع العملية السياسية لإنهاء الأزمة وفتح السبيل أمام الانتخابات والسلام والاستقرار».

تنسيق دولي لدعم الأطراف الليبية المتنازعة

كما أشار إلى تأكيد الطرفين على «ضرورة تنسيق المجتمع الدولي لجهود دعم الحل بين الفرقاء الليبيين»؛ وذلك في وقت لا يزال المبعوث الأممي يبحث عن حل للأزمة الليبية، في ظل غياب رؤية واضحة لإجراء الانتخابات التي كان مفترضًا إجراؤها منذ 24 ديسمبر من العام الماضي.

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هذا اللقاء جزء من جولة خارجية للمبعوث الأممي من أجل حل الأزمة الليبية، وشملت الجولة تركيا وقطر والإمارات، وبدأها باتيلي الأسبوع الماضي، والتقى خلالها مسؤولين من البلدان الثلاثة.

جانب من لقاء سامح شكري مع باتيلي في مقر الخارجية المصرية، القاهرة، 28 نوفمبر 2022 (حساب باتيلي على تويتر)