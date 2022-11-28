«الوسط» في عامها الثامن.. «مانشتات» استبقت الحدث واستشرفت المستقبل

القاهرة - بوابة الوسط

منذ 8 سنوات، كان المخاض الأول لجريدة «الوسط» في 26 نوفمبر 2015 من رحم أزمات تثقل المشهد الليبي، وانقسام يستقطب الإعلام الليبي ويغذيه خطاب الكراهية.. مع الميلاد الأول كانت قراءة الواقع بوسطية وحيادية هي العقد غير المكتوب بين «الوسط» وقرائها، ومضى تناولها الإخباري والتقريري للأحداث وفق قواعد مهنية صارمة تتحرى تقاليد المهنة العريقة... لم يكن غريبًا إذن أن يخرج العدد الأول من «الوسط» على قرائها ومتابعيها بمحاولة نحسبها جادة لقراءة الواقع واستشراف المستقبل على نحو حذر ودون إفراط في التفاؤل أو غرق في بحور التشاؤم.

لكن المفارقة - وإن لم تكن المفاجأة - أن مجرد استبدال بعض الأسماء في مانشيتات وعناوين العدد الأول من «الوسط»، كفيل بأن يعبر عن الواقع الحالي، ويعيد إنتاج أحداث وأزمات قديمة.. يقولون إن التاريخ لا يعيد نفسه، وإن حدث فإنه سيكون «ملهاة»، فهل تنطبق هذه المقولة على الواقع الليبي من مانشيتات «الوسط».. نترك الإجابة للقارئ في السطور المقبلة..

الإطلالة الأولى لـ«الوسط»

في إطلالتها الأولى على قرائها، وعلى نحو مبكر نقلت «الوسط» تحذيرات دبلوماسي غربي في العام 2015 من فشل مهمة المبعوث الأممي الخامس مارتن كوبلر لحلحلة ملف الوفاق الوطني في ظل الانفلات الأمني في العاصمة طرابلس والصراع العلني بين الجماعات المسلحة والانقسام السياسي. كما سلطت الضوء على جولات المبعوث الأممي كوبلر تحت عنوان «من طبرق إلى طرابلس.. كوبلر في مهمة صعبة»، وسلط التقرير الضوء على بدء مهمة المبعوث الأممي الخامس مارتن كوبلر في نوفمبر العام 2015، ولقاءاته في طبرق مع أعضاء في مجلس النواب ومع رئاسة المؤتمر الوطني السابق وطرابلس، والخلافات التي بدت واضحة بين المعسكرين المنقسمين حول مسودة اتفاق الصخيرات والتضارب بين حكومتي الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل والموقتة برئاسة عبدالله الثني.

وبعد 8 سنوات، يكاد الوضع نفسه يتكرر مع المبعوث الأممي الثامن عبدالله باتيلي، إذ بعد سلسلة لقاءات أجراها المسؤول الأممي فإن سياسيين يجمعون على أن مهمة باتيلي لن تكون سهلة، فالبلاد تعيش انقساماً سياسياً تغيرت شخوصه وإن بقي جوهره بين حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والمكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، فإن وجود الجماعات المسلحة هو أبرز العقبات التي تواجه مهمة المبعوث الأممي (السنغالي).

وبدأت نُذر القلق في نبرة باتيلي منتصف هذا الشهر، حين تحدث في إحاطة أمام مجلس الأمن، محذراً من تأزم الوضع في ليبيا جراء «مناورات» تأجيل الانتخابات، مطالباً مجلس الأمن الدولي بدعوة الأطراف الليبية إلى عدم اللجوء إلى العنف؛ فهل تفشل مهمة باتيلي أيضاً ويلحق بمصير سابقيه؟

الدستور الدائم.. محلك سر

لم تراوح مشكلة المسار الدستوري في ليبيا مكانها منذ صدور العدد الأول لجريدة «الوسط»، إذ لا تزال ليبيا تحتكم إلى دستور موقت جرى إعداده خلال الأشهر الأخيرة من العام 2011، في العدد الأول وتحت عنوان (لا غالب ولا مغلوب في صياغة الدستور) تحدث الناطق باسم الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الصديق الدرسي، وقال إنه «لا يمكن ترسيخ فكرة الطرف المنتصر في صياغة الدساتير، ولا يمكن لدستور أن يرى النور ما لم يجد كل ليبي نفسه فيه»، وقال إن «الخلاف ربما يكون على أكثر أو أقل من 17 مادة»، وأقر باستمرار الخلاف حول «قضايا مفصلية».

وبعد أكثر من 5 أعوام من تسليم الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عادت المسودة إلى غرف التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة اللذين اتفقا في القاهرة على 140 مادة في مشروع الدستور في مقابل مواد أخرى عالقة، ومنذ ذلك الحين لم يطرأ تغيير على المسار الدستوري في البلاد، وتاه في دهاليز الصراعات السياسية والمناكفات بين أطراف الأزمة الليبية.

إشكالية المجموعات المسلحة في البلاد واجهت معضلة المجموعات، أو التشكيلات المسلحة المبعوثين الأمميين، ولعبت دوراً معرقلاً للعملية السياسية في البلاد، وفي هذا السياق سلطت مقالات الرأي في العدد الأول لجريدة «الوسط» الضوء على فوضى تلك التشكيلات غير القانونية التي بدا أنه «رغم اختلاف شعاراتها الأيديولويجية والدينية والسياسية؛ فإن أهدافا مشتركة تجمعهم تقود كلها إلى إطالة عمر الأزمة عبر استمرار الانفلات الأمني والفوضى، وحالة اللااستقرار.

حذرت مبكراً من «داعش» في ليبيا

رغم موجة الهجوم والتشكيك التي طالت «الوسط» حين حذرت مبكراً من سيناريوهات وصول تنظيم «داعش» إلى ليبيا في العام 2015، والاتهامات التي طالتنا من توفير المبررات للتدخل الأجنبي في البلاد؛ فإن مسار الأحداث في البلاد أثبت مصداقية تحذيرات «الوسط»، وأن المخاوف لها ما يبررها، خصوصاً أنها جاءت من مصادر غربية موثوقة.

ففي 24 سبتمبر 2014، نشر موقع جريدة «الوسط» تحذيراً من دبلوماسي غربي من أن «داعش» قد يكون بدأ نقل عناصر من التنظيم إلى ليبيا؛ في محاولة لتقليل الخسائر البشرية خاصة في صفوف قياداته، وأن التنظيم خطط لذلك بعد خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أعلن فيه الحرب على التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم «الدولة الإسلامية». بل ورأى المصدر في حديث مع «الوسط» أن حالة الفوضى القائمة في ليبيا مع سيطرة قوى إسلامية متطرفة على جزء كبير من البلاد قد تسهل انتقال هذه العناصر إلى مناطق ليبية بعينها، مشيراً إلى لجوء عدد كبير من المقاتلين المتطرفين الإسلاميين من مالي إلى ليبيا إثر التدخل العسكري الفرنسي الذي استهدفهم العام الماضي، وهو ما أكدته فرنسا على لسان وزير دفاعها أكثر من مرة. واستندت «الوسط» في تقديراتها إلى أن قيادات «داعش» تضم في صفوفها عناصر ليبية عديدة، وعُيّن أحد هؤلاء ويدعى أبوقتادة الليبي والياً على مدينة الموصل.

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وفي نهاية العام 2014، أصبحت تحذيرات «الوسط» أمراً واقعاً، حين بدأت عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي التسلل إلى مدينة سرت الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في شكل أفراد ثم جماعات وفي أغسطس 2015 باتت المدينة أكبر ولايات «داعش» في ليبيا بعد سورية والعراق.

ورغم سيطرة التنظيم على مدينة سرت وإقامة الإمارة المزعومة؛ فإن «الوسط» لم تهجر هذا الملف، بل واكبته بتغطية صحفية مكثفة، وفي تحقيق تحت عنوان («داعش».. الطريق إلى «إمارة سرت») نقلت الوسط في ديسمبر 2015 عن خبير في شؤون الجماعات المتطرفة، القول أن التنظيم في ليبيا لا يشكل خطراً حقيقياً مثل الذي تصوره وكالات الأنباء العالمية حتى الآن، وإنه لا يزال يعتمد في عمله على الإعلام والتجنيد ويظهر ذلك جلياً بهوس التنظيم في تعاطيه الإعلامي بعد السيطرة على إذاعة سرت وقناة «مكمداس» ومكتب قناة «ليبيا الوطنية» بالمدينة.

وتأكيداً على هشاشة التنظيم، نقلت «الوسط» في أبريل 2016 عن تقرير أعده موقع هيئة الإذاعة الأميركية «فويس أوف أميركا» في قدرة تنظيم «داعش» على التوسع والنجاح داخل ليبيا بالقدر نفسه الذي حققه في سورية والعراق. وذكر التقرير أن تنظيم «داعش» يواجه عقبات في ترسيخ حكمه داخل المدن التي سيطر عليها بليبيا أو تكرار النجاح الذي حققه في سورية والعراق والذي مكنه من السيطرة على مساحات شاسعة، رغم جهوده المركزة التي بذلها، لكنه حذر من تغير هذا الوضع حال استمر الانقسام السياسي فترة أطول. وعزا التقرير ذلك إلى وجود عدة فوارق بين ليبيا وسورية والعراق تعيق قدرة التنظيم على التقدم أهمها افتقاد التنظيم مقاتلين محليين يعرفون البلد جيداً كما هو الحال في سورية والعراق، والضغط الذي فرضه الجيش الليبي وبعض التشكيلات المسلحة والذي منع التنظيم من التواجد في بعض المدن مثل بنغازي وصبراتة ونجحت في طرده من مدينة درنة.

وفي 5 مايو 2016، تحققت نبوءة «الوسط» بهشاشة التنظيم، ودخلت قوات «البنيان المرصوص» سرت لتحرير المدينة من «داعش»، لتعلن في 18 ديسمبر 2016 سيطرتها بالكامل على المدينة وطرد التنظيم منها، لتصدق توقعات «الوسط» باندحار التنظيم.

تدخل عسكري أجنبي؟.. حدث بالفعل

على مدار 7 سنوات بقي هاجس التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا قريناً بأسئلة المخاض العسير للمرحلة الانتقالية في ليبيا، ومن سؤال التدخل الأجنبي في البلاد بعد انسداد الأفق السياسي والفوضي الأمنية، بدأت سيناريوهات التدخل الأجنبي تطرح نفسها بشدة على الواقع الليبي.

وفي العدد الأول من جريدة «الوسط»، سلطت مقالات الرأي الضوء على التدخل العسكري الأجنبي، واستبعدت إحدى المقالات سيناريو تدخل عسكري أميركي أوروبي بالقول «من المستبعد أن تقوم الدول الأوروبية أو أميركا بوضع أبنائها في شوارعنا، وأزقتنا وفي جبالنا وصحارينا»، وتساءل المقال «لماذا يعرضونهم للموت والاختطاف في أرض غريبة عنهم؟ وما الذي سيحصدونه مقابل هكذا تدخل؟ بل قد تكون ليبيا مستنقعاً آخر تغوص فيه قواتهم»، وهذا ما حدث بالتأكيد. في المقال نفسه ذهبت التوقعات إلى القول إنه «لن ينجح التدخل إذا كان لنصرة فريق على آخر، فهو سيحول هذه القوات إلى مجرد طرف آخر في النزاع، وسيتسدعي دخول أطراف إقليمية أخرى، وتصبح البلاد ميداناً للصراعات الدولية، ولن يتحكم أبناؤها في سير الصراع ولن يكون لهم القدرة على توجيهه أو إنهائه»، ويبدو أن «الوسط»–وفي عددها الأول–كانت تقرأ طالعاً بدا واقعاً في حرب العاصمة طرابلس (2019–2020)، إذ تدخلت روسيا في تلك الحرب بقوات «فاغنر» في مقابل تدخل عسكري تركي، مما حول البلاد إلى ساحة صراع يخوضها أصحاب المصالح في الخارج عبر وكلاء لهم في الداخل.

سؤال عن مصر أجابت عنه الأحداث

كان مهماً أن تسأل «الوسط» مبكراً عن الدور المصري في حل الأزمة الليبية، خصوصاً أن مصر دولة إقليمية كبرى يحكمها جوار تاريخي مع ليبيا، في هذا السياق كان حوار العدد الأول في نوفمبر العام 2015 مع الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد (وقتذاك) الذي قال إن «مصر مستعدة لاستضافة المفاوضات الليبية». موضحاً أن «مصر تفتح أبوابها لاستضافة أية مناقشات لكافة الأطراف الليبية، في إطار جهود المبعوث الأممي الذي يدير الأزمة، وقال إن بلاده لا تخلق مسارات أخرى بديلة، لكن في الوقت نفسه تبقي أبوابها مفتوحة أمام الليبيين، فاستضافت مصر عديد الاجتماعات، والحوارات بين أطراف الأزمة الليبية مصر على المستويين السياسي، والاقتصادي، كما هو الحال على المستوى العسكري بانعقات لقاءات بين قيادات من الجيش الليبي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

المواطن لا يزال يدفع الثمن

نبهتت «الوسط» مبكراً إلى أن المواطن الليبي هو من يدفع ثمن استمرار الفوضى الأمنية والانقسام السياسي والاقتصادي، وفي تقرير تحت عنوان (الأمم المتحدة: 2.4 مليون ليبي في انتظار المساعدات الدولية)، سلطت الوسط الضوء على «الانقسام السياسي والاشتباكات بين التشكيلات المسلحة وانعكاسها على نزوح مئات الآلاف من الليبيين».

وشهدت مدن ليبية في شرق البلاد وغربها وجنوبها عمليات نزوح لأسباب بسبب عديد الحروب وإن تعددت عناوينها وأسبابها المباشرة، وكان أخطرها ما عرف بحرب العاصمة، التي بدأت في الرابع من أبريل 2019، وعلى الرغم من حالات الاصطفاف التي أنتجتها هذه الحرب على مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية، والإعلامية على وجه الخصوص، إلا أن «الوسط» تجاوزت كل هذه الحالات الألغام بما حملت من ضغوطات، واستطاعت أن تحافظ على خطها المهني خارج كل الاصطفافات عدا الاصطفاف لصالح الوطن.

انقسام المركزي.. عُقدة العُقد

لم يكن ممكناً عزل المسار الاقتصادي الليبي عن واقع ليبي عام تسوده الفوضى والانقسام، وفي العدد الأول من جريدة «الوسط» تحدث الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي عن أن (الوضع الاقتصادي «كارثي») محذراً من خطورة (وجود مصرفين مركزيين في الشرق والغرب وحكومتين متصارعتين تحاول كل منهما اتخاذ تدابير اقتصادية مختلفة وقد تكون متضادة)، وقال «إننا في وضع يدعو إلى الخوف على المستقبل الليبي».

وبعد 8 سنوات من هذا الرصد، لم يطرأ جديد على القواعد الحاكمة للمشهد الاقتصادي والنقدي الليبي، إذ لا يزال الانقسام هو صاحب الكلمة العليا في ملف توحيد المصرف المركزي، رغم التدخل الأميركي المباشر وتوصيات تقرير«ديلويت» لتوحيد المصرفين، واللقاءات بين محافظي المصرفين في طرابلس الصديق الكبير والبيضاء علي الحبري، إلا أن المشهد عاد مجدداً إلى نقطة الصفر، ماضياً على إيقاع الانقسام السياسي بين حكومتين.