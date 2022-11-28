لقاء مرتقب بين المشري وعقيلة في القاهرة حول السلطة التنفيذية والمناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، لبحث عدة ملفات منها السلطة التنفيذية.

وكشفت مصادر معنية لمراسل قناة الوسط «WTV»، أن عقيلة والمشري سيناقشان القاعدة الدستورية أيضًا، والأسماء المرشحة من المجلسين لشغل بعض المناصب السيادية.

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وسيعرض المشري ما انتهى إليه مجلس الدولة بخصوص فرز ملفات المرشحين للمناصب السيادية، وفق المصادر.

كما سيطرح عقيلة رؤية مجلس النواب بخصوص الأسماء التي ستدير السلطة التنفيذية، والتي سيحيلها إلى مجلس الدولة.