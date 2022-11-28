مديرية أمن النواحي تنفي انهيار سد وادي المجنين

القاهرة - بوابة الوسط

نفت مديرية أمن النواحي الأربع، اليوم الإثنين، انهيار سد وادي المجنين، ووصفت المديرية، في بيان ما تتداوله صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن انهيار السد بـ «الأخبار والشائعات والأكاذيب»، وفق مكتب العلاقات العامة والإعلام.

ونقلت المديرية عن رئيس مركز شرطة العواتة والمهندس المشرف على السد، أن «سد وادي المجنين في حالة ممتازة ولم يصل منسوب المياه حتى نصف مخزون السد».

أمطار غزيرة وسيلان أودية في النواحي الأربع

وهطلت أمطار غزيرة وسالت عدة أودية بمنطقة النواحي الأربع، وتفقد مدير أمن المديرية اللواء نور الدين علي الشتوي، منطقتي السائح وسوق الخميس برفقة عميد بلدية السائح وعميد بلدية سوق الخميس، واطلع على الأضرار التي لحقت بمزارع وممتلاكات المواطنين.

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ووجه مدير الأمن تعليمات إلى رؤساء مراكز الشرطة ووحدات المرور والأجهزة الأمنية بالاستمرار في أعمالهم وتنبيه المواطنين عن نقل أغراضهم وأمتعتهم إلى أماكن آمنة بعيدًا عن مجرى الأودية، وتقديم المساعدة لهم، وإنقاد المتضررين منهم.

أمطار غزيرة في أحد شوارع النواحي الأربع، 28 نوفمبر 2022. (مديرية أمن النواحي الأربع)

أمطار غزيرة في أحد شوارع النواحي الأربع، 28 نوفمبر 2022. (مديرية أمن النواحي الأربع)

أمطار غزيرة في أحد شوارع النواحي الأربع، 28 نوفمبر 2022. (مديرية أمن النواحي الأربع)