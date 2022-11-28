«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة، على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 4 أمتار إلى الساحل الغربي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر.

- الرياح شمالية غربية، وتكون غدًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل غدًا إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و4.00 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية.

- الرؤية رديئة إلى متوسطة بسبب سرعة الرياح، مع ارتفاع الموج وسقوط الأمطار.