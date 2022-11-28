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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 28 نوفمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 نوفمبر 2022, 09:33 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الإثنين 28 نوفمبر 2022)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال، أغلبها خفيفة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و23 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
سقوط أمطار متفرقة من حين إلى آخر، مع ظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة على معظم المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
تتكاثر السحب أحيانًا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خصوصًا غدًا، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر على الحمادة والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجنوب، والرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا غدًا على بعض المناطق.

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