العثور على جثتي فقيدين تعثرت سيارتهما جراء الأمطار في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء اليوم الأحد، العثور على جثتي فقيدين تعثر مركبتهما جراء الأمطار في غريان.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن عمليات البحث والإنقاذ من قبل غرفة عمليات مدينة غريان أسفرت عن العثور على الفقيدين متوفيين نتيجة غرقهما أثناء عبور الوادي بوسط المدنية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بإشراف النيابة العامة ونقل الجثامين لمستشفى غريان.

الدبيبة يعزي عائلتي الفقيدين

وفي السياق نفسه، تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، بالتعازي لعائلتي الفقيدين عبد الكريم إعنيبة وعلي كريو، من سكان منطقة العيون جنوب المحروقة بالشاطئ، وتابع الدبيبة في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: «كنت في متابعة مع وزارة الداخلية ومديرية أمن غريان لجهود الإنقاذ».

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تأهب وزارة الداخلية بسبب الأمطار والسيول

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي، أصدر تعليماته لكل مديري الأمن بالمناطق والأجهزة والإدارات المعنية بتكليف فرق عمل لمواجهة ما قد يسببه المنخفض الجوي من هطول الأمطار بكميات كبيرة يتسبب في جريان الأودية وانجراف التربة وتجمع المياه بالطرقات.

كما كلف دوريات الشرطة للتواجد في مفترقات الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل ومخارج المدن لتنظيم حركة السير وتقديم الخدمات للمواطنين، في حين طالبت الوزارة بضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه والتقييد واتباع إجراءات السلامة المرورية للحفاظ على سلامة الجميع.

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس، صباح الأحد، وتسببت في إغلاق عدد من الشوراع والطرق الرئيسية بالمدينة نتيجة تكدس مياه الأمطار، وتداول ناشطون وصفحات تواصل اجتماعي ليبية لقطات مصورة لمشاهد تجمعات الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية.