تعطيل العمل بجميع القطاعات في بلدية حي الأندلس غدا

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت بلدية حي الأندلس في طرابلس، مساء اليوم الأحد، بأن غدا الإثنين «عطلة رسمية» لجميع القطاعات العامة في البلدية بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية وذلك حفاظا على سلامة المواطنين، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وعطلت البلدية اليوم الدراسة بالمدارس والعمل بجميع القطاعات العامة بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والطرق وأغرقت مبنى البلدية، بحسب ما أظهرته صور نشرها المجلس البلدي عبر صفحته على «فيسبوك».

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أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، وحددت هيئة السلامة الوطنية 10 شوارع وأماكن أغلقتها تجمعات الأمطار. وتداول ناشطون وصفحات تواصل اجتماعي ليبية لقطات مصورة لمشاهد تجمعات الأمطار بالشوارع والطرق الرئيسية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة طرابلس اليوم في إغلاق عدد من الشوراع والطرق الرئيسية بالمدينة نتيجة تكدس مياه الأمطار.