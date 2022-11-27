مجلس النواب يبحث أوضاع العاملين في 23 شركة متعثرة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري اجتماعًا، اليوم الأحد، مع 23 مدير شركة وممثلي فروع عدد من الشركات في مدينة بنغازي؛ للوقوف على أوضاع هذه الشركات المتعثرة، وإيجاد حلول للعاملين الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ فترة طويلة.

وأوضح الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الاجتماع جاء استجابة للوقفة الاحتجاجية للمتضررين من تعثُّر عدد من الشركات الوطنية وانسحاب عدد من الشركات الأجنبية.

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وأضاف أن عضو اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس النواب رقم 9 لسنة 2022 النائب خليفة الدغاري، بحث سبل معالجة أوضاع هذه الشركات لإيجاد حل للعاملين الذين لم يتقاضوا رواتبهم، مشيرًا إلى اجتماع آخر سيُعقد خلال الأسبوع المقبل مع عدد آخر من ممثلي الشركات، لبحث الملف نفسه.

عضو جانب من اجتماع عضو مجلس النواب مع ممثلي عدد من الشركات المتعثرة، الأحد 27 نوفمبر 2022 (مجلس النواب)