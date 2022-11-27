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وصول شحنة تطعيمات إجبارية للأطفال قطاع الصحة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 27 نوفمبر 2022, 08:27 مساء
وصول شحنة تطعيمات إجبارية للأطفال قطاع الصحة في سرت
تحصين الأطفال بمركز باب درنة، 6 نوفمبر 2021. (أرشيفية: وزارة الصحة)
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أكد مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بقطاع الصحة في سرت المكلف، مصباح الحداد، استلام شحنة طبية تحتوي على كمية من التطعيمات الإجبارية للأطفال حديثي الولادة وحتى عمر عام ونصف العام.

وقال الحداد في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن هذه الشحنة تكفي لفترة محدودة لكنها شاملة لجميع الأطفال من سن يوم وحتى عام ونصف العام، منوهًا بأن شحنة تطعيمات أخرى ستصل قريبًا، إضافة إلى أدوية علاج لمرضى السكر بسرت.

- بالصور.. الإمداد الطبي يسلم تطعيمات أطفال للمراكز الصحية

وبدأ جهاز الإمداد الطبي، في 12 نوفمبر الجاري، تسليم تطعيمات الأطفال السداسي والخماسي و«الروتا» على المراكز الصحية لتوزيعها على مستحقيها من الأطفال في كل ربوع ليبيا.

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