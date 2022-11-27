الانتخابات.. الحل الغائب لتجاوز أزمة الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

لا يزال حديث الانتخابات الشاغل الأكبر للساسة الدوليين، حينما يتطرقون إلى الوضع الليبي، بينما تراجع هذا الحديث محلياً، فالأطراف المحلية تركز على تحركاتها قصيرة المدى وتسعى للبقاء بالسلطة، دون أن يجد جديد في ملف الانتخابات مع اقتراب حلول الذكرى السنوية الأولى للموعد الذي كان مفترضاً أن تُجرى فيه الانتخابات الرئاسية، 24 ديسمبر 2021. وفي لقاء مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بأنقرة، قال الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، إنهما اتفقا على أن «إجراء الانتخابات أمر أساسي لتجاوز أزمة الشرعية في ليبيا». وأشارا إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بتنسيق جهودهم لمساعدة الليبيين في التغلب على هذه الأزمة التي طال أمدها».

من جانبه، عبر تشاووش أوغلو عن دعم بلاده لباتيلي، متمنياً «له النجاح». والتقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع الوزير التركي، على هامش مشاركتهما في أعمال المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات المنعقد في مدينة فاس بالمغرب، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعدد من الوزراء وممثلي الدول المشاركة. وقالت المنقوش إنها ناقشت مع نظيرها التركي «جهود إرساء السلام في ليبيا، ودعم إجراء الانتخابات وفق قواعد قانونية سليمة، وتقوية الشراكة بين البلدين». فيما أضاف أوغلو: «سنواصل العمل معاً لضمان الاستقرار في ليبيا».

أولوية أممية لخمسة ملفات ليبية

إلى ذلك، أعلن مجلس الأمن أن اللجنة الخاصة بليبيا التابعة له، استمعت إلى عرض قدمه فريق الخبراء المعني بليبيا بشأن برنامج عمله بموجب الولاية الممددة وفق القرار 2644.

الاجتماع عُقِد في الرابع من نوفمبر الجاري، إذ عرض الفريق المجالات الخمسة الرئيسية التي يركز عليها، وأولها ملف الجماعات المسلحة، مع التركيز على الاتجار بالبشر وأنواع أخرى من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وقدرتها على التأثير على العملية السياسية الليبية.

وثانياً، عرض الفريق الملاحظات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، وثالثاً، ملف حظر توريد الأسلحة، بما في ذلك الإبلاغ عن حوادث عدم الامتثال براً وجواً وبحراً.

ورابع الملفات التي عرضها الخبراء الأمميون يتعلق بأي محاولات لتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة غير المشروعة، وكذلك جمع المعلومات والإبلاغ عن حالات تهريب الوقود والأنشطة غير المشروعة الأخرى، وأخيراً ملف تجميد الأصول، بما في ذلك المراقبة المستمرة لتنفيذه بالشكل الصحيح، وفق بيان صادر عن مجلس الأمن، جاء فيه أن أعضاء اللجنة وفريق الخبراء فتحوا مناقشة عقب انتهاء العرض، مشيراً إلى ترحيب أعضاء اللجنة ببرنامج عمل الفريق وأعربوا عن دعمهم له.

موقف جزائري

إلى ذلك، جدّدت الجزائر دعوتها لإيجاد تسوية للأزمة الليبية في إطار حل توافقي، وإنجاز استحقاق المصالحة الوطنية الشاملة بما يفضي إلى تنظيم الانتخابات التي ستمكن الشعب الليبي من اختيار ممثليه على مستوى المؤسسات السياسية.

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وأدلى سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين بتصريحات عن رؤية بلاده للوضع الليبي، خلال حفل عقد بسفارة بلاده في العاصمة طرابلس، لمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة الجزائرية وحضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، هذا الأسبوع. وأشار شنين إلى موقف الجزائر تجاه الأزمة الليبية القائم على «رفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، والدعوة لإيجاد تسوية لهذه الأزمة في إطار حل توافقي ليبي- ليبي».

كما تحدث عن عظمة ثورة بلاده التي قامت بين العامين 1954 و1962، مشيداً بالدعم الذي قدمه الشعب الليبي لنظيره الجزائري خلال النضال من أجل التحرر والاستقلال. فيما لفت الدبيبة إلى «عمق ومتانة العلاقات الليبية–الجزائرية التي تستند إلى إرث كبير من التضامن والتآزر بين الشعبين، لا سيما خلال حقبة الكفاح ضد الاستعمار»، منوهاً بـ«موقف الجزائر الداعم للشعب الليبي ولسيادة ليبيا ووحدتها في المرحلة الراهنة».

واستضافت الجزائر في مستهل نوفمبر الجاري القمة العربية، وجاء في «إعلان الجزائر» الصادر في ختام القمة المنعقدة في الأول والثاني من الشهر، التأكيد على «تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم في ليبيا».

بدوره، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤساء وممثلي عدد من الأحزاب السياسية في المنطقة الشرقية «ليبيا للجميع وليبيا الكرامة وأمل ليبيا والمدني الديمقراطي والتفاؤل والاستحقاق والمجتمع الديمقراطي والمساواة والحركة الشعبية والتكتل الفيدرالي وحركة المستقبل والانطلاقة».

وبحث اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي والأحزاب السياسية، للخروج من الانسداد السياسي، والوصول للانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد. وأشاد رؤساء وممثلو الأحزاب بـ«جهود المنفي لرأب الصدع ولم الشمل وجمع الفرقاء السياسيين، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس».

بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي الحرص على تحقيق رغبة قرابة ثلاثة ملايين ناخب بالوصول للاستحقاق الانتخابي، وإنهاء كل المراحل الانتقالية ليعم السلام والتنمية في أنحاء البلاد.

حفتر يزور سرت

من جانبه، زار القائد العام لقوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر سرت الإثنين الماضي، وقال إن المدينة «لا بُد أن تلعب دوراً في مرحلة الانفراج التي يتطلع لها الليبيون بحكم تاريخها المشرف ومركزها السياسي»، متابعاً: «نتطلع أن تصبح سرت الحاضنة لملتقيات التصالح».

ونقلت قنوات «المسار» و«ليبيا 24» و«ليبيا الحدث» عن حفتر قوله: «على الرغم من كل المحاولات والمناورات السياسية التي عملت على إخضاع الجيش الوطني لسلطات لا تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة، فإننا بقينا صامدين أمام كل الضغوط، متمسكين بمبدأ أن الجيش لن يخضع لأي قيادة عليا، إلا التي ينتخبها الشعب مباشرة، وسيظل هذا المبدأ قائماً لا حياد عنه».

وتابع: «لن نسمح بتكرار التجارب الفاشلة حتى لا يستمر الفساد ممن يعبثون بمصير الشعب ويسرقون ثرواته»، مؤكداً أن «القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة رغم الحظر الجائر والعوائق».

وجدد حفتر خطابه السابق بالتأكيد على أن «العبث بمصير ليبيا لا بُد أن يتوقف، وليس لدينا ما نخفيه بين السطور»، لافتاً إلى ضرورة «أن تكون الشعارات مبنية على السيادة والمحافظة عليها ومواجهة تحديات المرحلة».