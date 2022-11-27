وصول سيولة نقدية للمصرف التجاري الوطني أبوقرين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

قال مصدر مصرفي بفرع المصرف التجاري الوطني أبوقرين، إن المصرف بدأ توزيع السيولة النقدية على زبائن المصرف بواقع ألفي دينار.

وأوضح المصدر إلى «بوابة الوسط» أن المصرف تسلم سيولة نقدية من إدارته، لتوفير الخدمات المالية المتعلقة بالسيولة النقدية.

32 مليار دينار لفروع المصارف

وفي سبتمبر الماضي، أعلن المصرف المركزي توزيع مبلغ تجاوز 32 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بكل المدن الليبية، خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أغسطس 2022.

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وحسب بيان النفقات والإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، فإن ذلك يأتي «في إطار تنفيذ استراتيجية مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية لكل فروع المصارف التجارية».