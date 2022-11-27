الدبيبة يبحث الدور الألماني في دعم ملف الانتخابات دوليا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة صباح، اليوم الأحد، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء، عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أولماخت.



وحسب بيان صادر عن الحكومة، نشرته صفحة «حكومتنا» فإن الدبيبة ناقش مع السفير الألماني ملفات أهمها دعم ملف الانتخابات دوليا، والدور الألماني بالخصوص، والتنسيق لعقد المنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الرابع.

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