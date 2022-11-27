وفاة نائب مفتي ليبيا.. الدبيبة والمشري ينعيان غيث الفاخري

القاهرة - بوابة الوسط

توفي صباح اليوم الأحد نائب المفتي العام ورئيس هيئة علماء ليبيا، الشيخ الدكتور غيث الفاخري عن عمر يناهز 72 عامًا بعد معاناة مع المرض.

ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، غيث الفاخري، وقال الدبيبة، في بيان النعي: «فقدت بلادنا اليوم علمًا من أعلامها وإمامًا من أئمة العلم والفقه الشيخ الدكتور غيث الفاخري نائب مفتي عام ليبيا»، وأضاف: «عزاؤنا مع أهله فيه واحد، ومصابنا جلل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، نائب مفتى ليبيا، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة عالم جليل من علماء ليبيا وأحد رموزها هو الشيخ العلامة الدكتور غيث الفاخري نائب مفتي الديار الليبية».

وأضاف «نعزي أنفسنا وأهله والأمة الإسلامية كافة في مصاب فقده، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يغفر له، وأن يجعل علمه النافع شفيعًا له وعملًا صالحًا يبقى من بعده».