وفاة نائب مفتي ليبيا.. الدبيبة والمشري ينعيان غيث الفاخري

توفي صباح اليوم الأحد نائب المفتي العام ورئيس هيئة علماء ليبيا، الشيخ الدكتور غيث الفاخري عن عمر يناهز 72 عامًا بعد معاناة مع المرض.
ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، غيث الفاخري، وقال الدبيبة، في بيان النعي: «فقدت بلادنا اليوم علمًا من أعلامها وإمامًا من أئمة العلم والفقه الشيخ الدكتور غيث الفاخري نائب مفتي عام ليبيا»، وأضاف: «عزاؤنا مع أهله فيه واحد، ومصابنا جلل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون».
كما نعى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، نائب مفتى ليبيا، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة عالم جليل من علماء ليبيا وأحد رموزها هو الشيخ العلامة الدكتور غيث الفاخري نائب مفتي الديار الليبية».
وأضاف «نعزي أنفسنا وأهله والأمة الإسلامية كافة في مصاب فقده، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يغفر له، وأن يجعل علمه النافع شفيعًا له وعملًا صالحًا يبقى من بعده».
غيث بن محمود الفاخري في سطور..
- تاريخ الميلاد: 1950م
- حفظ القرآن بالمدرسة القرآنية بمدينة البيضاء.
- حصل على الليسانس من قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية، والدراسات الإسلامية بمدينة البيضاء.
- حصل على دبلوم الدراسات الإسلامية من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة طرابلس.
- حصل على دبلوم الشريعة الإسلامية من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بنغازي.
- حصل على الماجستير في الفقه الجنائي الإسلامي من قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بنغازي.
- حصل على الدكتوراة من قسم السياسة الشرعية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
- عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
- رئيس هيئة علماء ليبيا.
- تولى رئاسة لجنة الفتوى بالهيئة العامة للأوقاف ببنغازي (سابقًا).
- عضو اللجنة الإدارية بالمعهد العالي للقضاء (سابقًا).
- شارك في عدة ندوات ومؤتمرات علمية بالداخل والخارج.
- يقوم بالتدريس في المرحلتين الجامعية والعليا بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة بنغازي.
- أشرف ويشرف على عدة رسائل علمية في الجامعات الليبية.
- ناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة في الجامعات الليبية.
- آخر درجة علمية: أستاذ مشارك.
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