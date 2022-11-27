ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد، في السوق الموازية في ثاني أيام تعاملات الأسبوع.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.13 دينار مقابل 5.12 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقر سعر اليورو والجنيه الإسترليني عند مستوى 5.31 دينار، و6.05 دينار على الترتيب.