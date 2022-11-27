ارتفاع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد، في السوق الموازية في ثاني أيام تعاملات الأسبوع.
وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.13 دينار مقابل 5.12 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقر سعر اليورو والجنيه الإسترليني عند مستوى 5.31 دينار، و6.05 دينار على الترتيب.
سعر صرف الليرة التركية والدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
وثبت سعر الليرة والدينار التونسي عند مستوى 0.28 دينار، و1.63 دينار على الترتيب، في حين ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 217 دينارًا مقابل 215 دينارًا، السبت.
تعليقات