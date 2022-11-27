ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.88 دينار مقابل 4.87 دينار، الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وتراجع سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.09 دينار، الخميس، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.90 دينار مقابل 5.89 دينار.