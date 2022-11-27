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ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 11:29 صباحا
ارتفاع طفيف للدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار الليبي، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي. 

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.88 دينار مقابل 4.87 دينار، الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. وتراجع سعر اليورو إلى 5.08 دينار مقابل 5.09 دينار، الخميس، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.90 دينار مقابل 5.89 دينار.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وبالنسبة لأسعار العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.29 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي الذي سجل 1.32 دينار، في حين تراجع الدينار التونسي إلى 1.50 دينار مقابل 1.51 دينار.

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