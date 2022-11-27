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الرؤيـة رديئة والبحر مضطرب.. الأرصاد تحذر الصيادين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 10:53 صباحا
الرؤيـة رديئة والبحر مضطرب.. الأرصاد تحذر الصيادين
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022.
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من هبوب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 25 و40 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 5 أمتار على ساحل زوارة وطرابلس، وجنوبية غربية نشطة اليوم على الساحل الممتد من راس لا نوف إلى شحات تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤيـة رديئة بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج وسقوط الأمطار.
• فرصة هطول أمطار جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 إلى 4 أمتار، وتصل اليوم إلى 5 أمتار على ساحل زوارة وطرابلس.
• الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية على أغلب الساحل بينما تكون اليوم جنوبية غربية على سرت تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة، وتصل بين 30 و40 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و23 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة متوسطة بسبب اضطراب البحر وسقوط الأمطار.
• فرصة سقوط أمطار جيدة على الساحل الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.5 متر.
• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لا نوف إلى بنغازي، وتكون جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعتها تتراوح ين 5 و20 عقدة، وتصل اليوم إلى 25 عقدة عل الساحل الممتد من رأس لا نوف إلى شحات.
• درجة حرارة سطح البحر بين 22 و23 درجة مئوية.

الرؤيـة رديئة والبحر مضطرب.. الأرصاد تحذر الصيادين
الرؤيـة رديئة والبحر مضطرب.. الأرصاد تحذر الصيادين
الرؤيـة رديئة والبحر مضطرب.. الأرصاد تحذر الصيادين
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