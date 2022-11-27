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بعد أبوسليم وعين زارة.. تعليق الدراسة في حي الأندلس الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 نوفمبر 2022, 01:02 صباحا
بعد أبوسليم وعين زارة.. تعليق الدراسة في حي الأندلس الأحد
مياه الأمطار شلت حركة المرور في العاصمة طرابلس، 23 سبتمبر 2022، (فيسبوك)
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أعلنت بلدية حي الأندلس، تعطيل الدراسة الأحد بجميع القطاعات التعليمية؛ على خلفية التقارير الصادر عن المركز الوطني بشأن التقلبات جوية. 

وبذلك، تنضم حي الأندلس إلى أبوسليم وعين زارة بعد إعلانهما في وقت سابق تعليق الدراسة؛ في ضوء تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية من تأثر ليبيا بتقلبات جوية بداية من ظهر السبت على مناطق الشمال الغربي، مصحوبة برياح نشطة، مع سقوط أمطار متفرقة «قد تكون جيدة إلى غزيرة»، تصحبها خلايا رعدية، فيما تشمل هذه التقلبات، الأحد، بعض مناطق الشمال الشرقي.

وفي بيان مقتضب، قالت بلدية حي الأندلس إن قرار العطلة جاء بناء على تواصل مع مراقب التربية والتعليم.

تعليق الدراسة في عين زارة مع استثناء 
وقالت مراقبة التربية والتعليم في عين زارة في بيان، إنها قررت تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في المنطقة باستثناء طلاب الشهادة الثانوية ممن لهم دور ثاني؛ وذلك بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية من «صعوبة» الطقس غدا.  وأوضحت أن القرار يأتي في ضوء السلطة التقديرية الممنوحة لها من وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف.

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بدورها، أعلنت مراقبة التعليم في أبوسليم في بيان منفصل، تعليق الدراسة في نظامي التعليم العام والخاص ليومي الأحد والإثنين؛ بسبب الحالة الجوية. وأوضحت أن القرار جاء بالتنسيق مع بلدية أبوسليم وعملا بكتاب رئيس لجنة الطوارئ بطرابلس الكبرى والموجه الي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وكذلك التفويض الممنوح لها من وزير التعليم.

قرار المقريف بشأن تعليق الدراسة
وترك وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، السبت، لمراقبات التعليم بالبلديات الحق في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعطيل العمل في المدارس من عدمه؛ بسبب تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية من هطول أمطار على معظم أنحاء ليبيا.

وأكد المقريف في تصريح إلى منصة «حكومتنا» الحكومية، أن قرار تعطيل المدارس من عدمه بسبب الأحوال الجوية «سيكون حسب تقديرات مراقبات التعليم بالبلديات».

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