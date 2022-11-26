Atwasat

تونس تدعو الليبيين للبناء على «القواسم المشتركة» لتسوية الأزمة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 26 نوفمبر 2022, 09:29 مساء
تونس تدعو الليبيين للبناء على «القواسم المشتركة» لتسوية الأزمة
لقاء يجمع وزير خارجية تونس عثمان الجرندي مع نظيرتها الفرنسية كاثرين كولونا، 25 نوفمبر 2022. (الخارجية التونسية)
alwasat radio

دعا وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إلى ضرورة «مساعدة الأشقاء في ليبيا» على البناء على القواسم المشتركة التي تجمعهم للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

وجاء ذلك في تصريحات للجرندي خلال لقائه مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، لمناسبة أشغال القمة 18 للفرانكفونية التي اختتمت أشغالها قبل أيام بجزيرة جربة التونسية، وفق بيان صادر، أمس الجمعة، عن وزارة الخارجية التونسية.

ولدى تطرقهما إلى الأزمة الليبية خلال المحادثات، أكد الجرندي «ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لعديد الأزمات بما في ذلك الأزمة الليبية»، وشدد على ضرورة «الدفع نحو التسوية ومساعدة الأشقاء في ليبيا على البناء على القواسم المشتركة التي تجمعهم من أجل التوصل إلى حل يعيد لليبيا استقرارها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة».

- الجرندي ولعمامرة: يجب الوصول لتسوية سياسية عن طريق الحوار في ليبيا
- تونس تعرض على المبعوث الأممي تسهيلات لاستضافة حوارات بين الليبيين

انتقاد «غياب تونس دبلوماسيا في ليبيا»
ورأى الجرندي أن الصراع يؤثر على الأمن والسلم، لا سيما في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتضاعف حالات الهشاشة وتنامي الهجرة غير النظامية.

وتأتي الدعوة التونسية للأطراف الليبية في وقت ينتقد مراقبون غياب بلادهم دبلوماسيا في ليبيا حيث تكتفي بموقع المتفرج. ومن هؤلاء وزير الشؤون الخارجية التونسي الأسبق، خميس الجهيناوي، الذي قال في تصريح لإذاعة «موزاييك» المحلية، الخميس، إن «الملف الليبي يعيش أزمة كبيرة ومع الأسف مسار السلام متوقف وتونس غائبة عن الساحة الليبية ولا يوجد أي مبادرات من شأنها تعزيز دورها في هذا الملف».

ونبه الجهيناوي على هامش مشاركته في جلسة نقاش بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار عنوانها «الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها السياسية والسياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية في تونس»، إلى المحاولات التونسية منذ سنوات عبر المبادرة الثلاثية مع الجزائر ومصر لإيجاد تسوية، ولكنه أشار إلى أن «تونس اليوم في موقع المتفرج دون أي محاولة لتوضيح أهمية استقرار وتنمية ليبيا بالنسبة لها»، حسب قوله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية

مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا
سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا

سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس

شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس
اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر

اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر
حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم

حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم
ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده

ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده
«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. السبت

«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. ...
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا

كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك

تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك
نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»

نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية

ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا

انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا
انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية

انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تونس تدعو الليبيين للبناء على «القواسم المشتركة» لتسوية الأزمة
تونس تدعو الليبيين للبناء على «القواسم المشتركة» لتسوية الأزمة
مذكرة تفاهم بين مركز تنمية الصادرات ونظيره التونسي لتعزيز التجارة البينية
مذكرة تفاهم بين مركز تنمية الصادرات ونظيره التونسي لتعزيز التجارة...
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
تعليق الدراسة في عين زارة وأبوسليم بسبب سوء الطقس
تعليق الدراسة في عين زارة وأبوسليم بسبب سوء الطقس
تشاد: ليبيا قضية أفريقية.. ولا سلام أو أمن دون استقرارها
تشاد: ليبيا قضية أفريقية.. ولا سلام أو أمن دون استقرارها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
حملة للتشجير بكليات جامعة سرت
حملة للتشجير بكليات جامعة سرت...
بعد أبوسليم وعين زارة.. تعليق الدراسة في حي الأندلس الأحد
بعد أبوسليم وعين زارة.. تعليق الدراسة في حي الأندلس الأحد...
تحليل إيطالي يستعرض «الدور المهيمن» للجماعات المسلحة في ليبيا واليمن
تحليل إيطالي يستعرض «الدور المهيمن» للجماعات المسلحة في ......
تشاد: ليبيا قضية أفريقية.. ولا سلام أو أمن دون استقرارها
تشاد: ليبيا قضية أفريقية.. ولا سلام أو أمن دون استقرارها...
تعليق الدراسة في عين زارة وأبوسليم بسبب سوء الطقس
تعليق الدراسة في عين زارة وأبوسليم بسبب سوء الطقس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط