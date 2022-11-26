تونس تدعو الليبيين للبناء على «القواسم المشتركة» لتسوية الأزمة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

دعا وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إلى ضرورة «مساعدة الأشقاء في ليبيا» على البناء على القواسم المشتركة التي تجمعهم للوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

وجاء ذلك في تصريحات للجرندي خلال لقائه مع وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، لمناسبة أشغال القمة 18 للفرانكفونية التي اختتمت أشغالها قبل أيام بجزيرة جربة التونسية، وفق بيان صادر، أمس الجمعة، عن وزارة الخارجية التونسية.

ولدى تطرقهما إلى الأزمة الليبية خلال المحادثات، أكد الجرندي «ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لعديد الأزمات بما في ذلك الأزمة الليبية»، وشدد على ضرورة «الدفع نحو التسوية ومساعدة الأشقاء في ليبيا على البناء على القواسم المشتركة التي تجمعهم من أجل التوصل إلى حل يعيد لليبيا استقرارها ويحول دون تفاقم الأوضاع في المنطقة».

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انتقاد «غياب تونس دبلوماسيا في ليبيا»

ورأى الجرندي أن الصراع يؤثر على الأمن والسلم، لا سيما في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتضاعف حالات الهشاشة وتنامي الهجرة غير النظامية.

وتأتي الدعوة التونسية للأطراف الليبية في وقت ينتقد مراقبون غياب بلادهم دبلوماسيا في ليبيا حيث تكتفي بموقع المتفرج. ومن هؤلاء وزير الشؤون الخارجية التونسي الأسبق، خميس الجهيناوي، الذي قال في تصريح لإذاعة «موزاييك» المحلية، الخميس، إن «الملف الليبي يعيش أزمة كبيرة ومع الأسف مسار السلام متوقف وتونس غائبة عن الساحة الليبية ولا يوجد أي مبادرات من شأنها تعزيز دورها في هذا الملف».

ونبه الجهيناوي على هامش مشاركته في جلسة نقاش بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار عنوانها «الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها السياسية والسياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية في تونس»، إلى المحاولات التونسية منذ سنوات عبر المبادرة الثلاثية مع الجزائر ومصر لإيجاد تسوية، ولكنه أشار إلى أن «تونس اليوم في موقع المتفرج دون أي محاولة لتوضيح أهمية استقرار وتنمية ليبيا بالنسبة لها»، حسب قوله.