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«الاقتصاد» تشارك في الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 08:02 مساء
«الاقتصاد» تشارك في الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي
من فعاليات الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي، 26 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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شارك رئيس قسم المنظمات الدولية في وزارة الاقتصاد والتجارية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عصام الملهوف، والملحق التجاري بإسطنبول عمر درهوب، ورئيس القسم القنصلي بالقنصلية الليبية في إسطنبول، بالدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك»، التي انطلقت فعالياتها، اليوم السبت، بمدينة إسطنبول التركية.

وتناقش الدورة الحالية للمنظمة آخر التطورات الاقتصادية وتعزيز العلاقات التجارية البينية للدول الأعضاء، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي والتجاري، وتحسين قطاع الاتصالات والبنية التحتية في بعض الدول، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

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وتستهدف الدورة أيضا وضع رؤية للحفاظ على استمرارية الأمن الغذائي والدوائي، وإمكانية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وإيجاد وسائل تمويل متعددة تسهم في التنمية الاقتصادية، كذلك التعاون في مشروع التحول الرقمي. ومن المقرر أن يشهد ختام الدورة اعتماد مشاريع القرارات لعرضها على الجلسة الوزارية المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

من فعاليات الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي، 26 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من فعاليات الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي، 26 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من فعاليات الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي، 26 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من فعاليات الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي، 26 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من فعاليات الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي، 26 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من فعاليات الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي، 26 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من فعاليات الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي، 26 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
من فعاليات الدورة 38 لمنظمة التعاون الإسلامي، 26 نوفمبر 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)
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