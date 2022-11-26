«الكهرباء» تتوقع تشغيل الوحدة الثالثة بمحطة الرويس في 20 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

توقعت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، دخول الوحدة الغازية الثالثة في محطة الرويس بالجبل الغربي على الشبكة في 20 ديسمبر المقبل؛ وذلك بعد انتهاء أعمال العمرة الجسيمة بها.

ويواصل فنيو ومهندسو الشركة بالتعاون مع مختصين من شركة «سيمنز» الألمانية أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الثالثة بالمحطة، ويعني إعادة تشغيلها تدعيم الشبكة العامة بنحو 156 ميغاوات، وفق بيان صادر عن شركة الكهرباء.

- شركة الكهرباء: تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الرويس الأحد المقبل بقدرة 156 ميغاوات

وتعمل شركة الكهرباء أخيرا على زيادة القدرة الإنتاجية لمحطاتها من خلال العمل على إجراء أعمال العمرات الجسيمة لعديد المحطات المنتشرة في مختلف المناطق.

وسبق أن توقعت شركة الكهرباء تشغيل الوحدة الثانية بمحطة كهرباء الرويس، غدا الأحد، بقدرة إنتاجية 156 ميغاوات.

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الثالثة بمحطة الرويس، 26 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الثالثة بمحطة الرويس، 26 نوفمبر 2022. (شركة الكهرباء)