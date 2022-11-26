افتتاح المرحلة الرابعة من مشروع طريق «عين زارة - وادي الربيع»

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، المرحلة الرابعة من مشروع طريق «عين زارة - وادي الربيع».

جاء الافتتاح برفقة عميد بلدية عين زارة ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة، وفق منصة حكومتنا التابعة للحكومة.

خطة عودة الحياة

وفي فبراير الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من توسعة طريق عين زارة - وادي الربيع ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة. وذكرت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة، حينها أن «لجنة فتح المسارات وشركة الخدمات العامة بدأتا في تنفيذ المشروع».

بدء المرحلة الرابعة من توسعة طريق عين زارة - وادي الربيع (صور)

وفي أغسطس من العام الماضي، أعلن الدبيبة انطلاق مشروع عودة الحياة لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وتقول حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنها تسعى لتنفيذ 732 مشروعا ضمن هذه الخطة، وذلك خلال اجتماع لرئيس الحكومة في نوفمبر الماضي لمتابعة سير تلك المشروعات.

الدبيبة خلال افتتاح المرحلة الرابعة من مشروع طريق عين زارة – وادي الربيع، 26 نوفمبر 2022. (حكومتنا)