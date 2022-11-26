بالصور: حملة تفتيش على العمال الوافدين في السبعة

القاهرة - بوابة الوسط

نفذ مفتشو العمل بإدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يوم الخميس حملة تفتيش على الورش الميكانيكية ومحال الإكسسوارات ومستلزمات ومعدات الورش بمنطقة السبعة (جنوب العاصمة طرابلس).

استهدفت الحملة التفتيش على إجراءات العمالة الأجنبية والتأكد من صحة المستندات الخاصة بعقودهم، وإجراءات السلامة المهنية في مواقع العمل، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وشملت الحملة أيضا، الورش الكهربائية والصيدليات ومصحة العرب والمقاهي إلى جانب المحال التجارية الخاصة بقطع غيار السيارات.

تعليمات العابد

وفي وقت سابق، شدد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، على ضرورة استمرار التفتيش العمالي لضمان تطبيق التشريعات والقوانين النافذة لتمكين الباحثين عن عمل من التشغيل.

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جاء ذلك خلال اجتماع مع مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، ومدير إدارة التشغيل، ومدير إدارة الاستخدام، ومديري المكاتب الاستخدام النوعية، بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الهادي الماقوري بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بطرابلس.

حملة تفتيش عمالية في السبعة (جنوب العاصمة طرابلس)، 24 نوفمبر 2022. (وزارة العمل)

حملة تفتيش عمالية في السبعة (جنوب العاصمة طرابلس)، 24 نوفمبر 2022. (وزارة العمل)

حملة تفتيش عمالية في السبعة (جنوب العاصمة طرابلس)، 24 نوفمبر 2022. (وزارة العمل)