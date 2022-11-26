العابد يؤكد ضرورة استمرار التفتيش العمالي

القاهرة - بوابة الوسط

شدد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد الرضا، على ضرورة استمرار التفتيش العمالي لضمان تطبيق التشريعات والقوانين النافذة لتمكين الباحثين عن عمل من التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، ومدير إدارة التشغيل، ومدير إدارة الاستخدام، ومديري المكاتب الاستخدام النوعية، بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الهادي الماقوري بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بطرابلس.

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مناقشة آلية الاستجلاب

وجرى مناقشة آلية الاستجلاب والتأكيد على منصة العمل بمنصة (وافد)، وأكد وزير العمل والتأهيل أهمية قيام إدارة التشغيل بدورها لتمكين الباحثين عن العمل في القطاع الخاص.

اجتماع برئاسة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا في العاصمة طرابلس، 26 نوفمبر 2022. (وزارة العمل)

من اجتماع برئاسة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا في العاصمة طرابلس، 26 نوفمبر 2022. (وزارة العمل)

من اجتماع برئاسة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا في العاصمة طرابلس، 26 نوفمبر 2022. (وزارة العمل)