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مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 04:29 مساء
مجلس الدولة يتمسك بصحة إجراءات اختيار النائب العام
شعار المجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية)
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أكد المجلس الأعلى للدولة، اليوم السبت، تمسكه بصحة الإجراءات التي جرى اتباعها بشأن اختيار النائب العام في العام الماضي، وذلك بعد أيام من طعن قضائي ضد إجراءات تعيين المستشار الصديق الصور نائبا عاما.

وقال المجلس في بيان، إنه «سلم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع يوم 12 أبريل 2021، مشيرا إلى أن هذه الآلية راعت ما تنص عليه الخارطة من احترام المجلس الأعلى للجدولة والنواب الاستقلال التام للسلطة القضائية أثناء اتفاقهما على شاغلي وظيفتي النائب العام ورئيس المحكمة العليا، وكذلك قواعد الاختيار الخاصة بهاتين الوظيفتين وفقا للتشريعات النافذة التي اجتمع المجلس الأعلى للقضاء على تطبيقها على طلبات الترشح على أن يكون دور المجلسين قبول أو رفض هذا الترشح».

وأشار إلى «نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء التي خلصت إلى انتخاب الصديق الصدور بواقع 12 صوتا من بين 14 صوتا، والتصويت على اختياره في جلستين لمجلسي النواب والدولة».

طعن أمام المحكمة العليا ضد قرار تعيين النائب العام
وتقدم عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي وعدد من أعضاء المجلس قبل أيام بطعن إلى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس النواب رقم (2) لسنة 2021، بشأن تكليف المستشار الصديق الصور نائبا عاما، واصفا الإجراء بأنه «غير دستوري».

لكن مصدرا نيابيا صرح إلى «قناة الوسط» بأن اختيار المستشار الصديق الصور لمنصب النائب العام جاء بتوافق بين مجلسي النواب والدولة، ووفق أطر دستورية وقانونية صحيحة، معربا عن تعجبه من توقيت الطعن في اختيار الصور، في غياب «الأسباب المقنعة لذلك».

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وشهد مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي، نظمها أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة، رفضا للطعن المقدم على قرار تعيين الصور، مستهجنين «الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور»، مطالبين بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

لكن السويحلي هاجم الخميس، النيابة العامة بعد احتجاج نظمه أعضاؤها في مصراتة على الطعن المقدم ضد قرار مجلس النواب بشأن تعيين النائب العام المستشار الصديق الصور. وغرد السويحلي عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «أعضاء النيابة المنوط بهم الدفاع عن حقوق الناس وعدم السماح بتجاوز التشريعات يحتجون على حق الناس في الاعتراض والطعن في قرارات مخالفة للدستور».

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