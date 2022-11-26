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أبوجناح يلتقي وزير الصحة العماني على هامش مؤتمر «مقاومة مضادات الميكروبات»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 03:10 مساء
أبوجناح يلتقي وزير الصحة العماني على هامش مؤتمر «مقاومة مضادات الميكروبات»
وزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح في لقاء مع نظيره العماني هلال السبتي بمسقط، 25 نوفمبر 2022 (وزارة الصحة)
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اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبو جناح مع وزير الصحة العماني هلال السبتي، على هامش مؤتمر «مقاومة مضادات الميكروبات»، بالعاصمة العمانية مسقط.

عُقِد الاجتماع أمس الجمعة، إذ بحث الوزيران عددًا من المشروعات والأولويات ذات الاهتمام المشترك في القطاع الصحي بالبلدين.

تعزيز العلاقات الصحية بين السعودية وعمان
وشدد الوزير العماني على أهمية تعزيز العلاقة بين البلدين خاصة في قطاع الصحة، إلى جانب التعاون في تدريب الكوادر الطبية في البلدين، وكذلك التعاون بين مراكز الأبحاث.

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وشارك أبوجناح الخيمس الماضي افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الثالث حول مقاومة مضادات الميكروبات الذي استمر ليومين.

مشاركة أممية ودولية في مؤتمر مقاومة مضادات الميكروبات 
كما شارك فيه مجلس الصحة لدول مجلس التعاون والمجموعة الرباعية المشكلة من الأمم المتحدة لمتابعة مقاومة المضادات الحيوية (منظمة الصحة العالمية، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، برنامج الأمم المتحدة لصحة البيئة، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة)، وأكثر من 40 وزيرًا وسفيرًا على مستوى العالم، وريس منظمة الصحة العالمية.

وتطرق المؤتمر إلى ما أنجز حتى الآن من حراك «للسيطرة على الوباء الصامت لمقاومة المضادات والتحديات والفرص المتاحة للسيطرة على الانتشار وتخفيف الآثار السلبية لها على صحة البشر والحيوانات والاقتصاد والنمو والتطور العالمي».

وزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح في لقاء مع نظيره العماني هلال السبتي بمسقط، 25 نوفمبر 2022 (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح في لقاء مع نظيره العماني هلال السبتي بمسقط، 25 نوفمبر 2022 (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح في لقاء مع نظيره العماني هلال السبتي بمسقط، 25 نوفمبر 2022 (وزارة الصحة)
وزير الصحة المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان بوجناح في لقاء مع نظيره العماني هلال السبتي بمسقط، 25 نوفمبر 2022 (وزارة الصحة)
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