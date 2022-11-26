Atwasat

«الرقابة على الأغذية»: مخالفات طبية في مصحات بحي الأندلس.. ومستنقع في مدرسة بغريان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 02:25 مساء
«الرقابة على الأغذية»: مخالفات طبية في مصحات بحي الأندلس.. ومستنقع في مدرسة بغريان
مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
alwasat radio

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رصد مخالفات طبية في عدد من المصحات بالعاصمة طرابلس، وكذلك انتشار القمامة والصرف الصحي داخل المدارس في غريان.

وقال المركز إن مفتشيه رصدوا مخالفات جسيمة خلال جولتهم على عدد من المصحات، تتمثل في سوء تعقيم وتهالك المعدات المستخدمة وأدوية منتهية الصلاحية.

كما لفت إلى سوء النظافة وانعدام التعقيم وتهالك الأدوات المستخدمة وافتقار تطبيق الاشتراطات الصحية والقياسية المطلوبة.

وفي حملة بغريان، وضمن الحملة التوعوية التي يقوم بها مفتشو الرقابة على المقاصف داخل المدارس، تفاجأ مفتشو المركز بوجود مستنقع من مياه صرف الصحي مختلط بالقمامة داخل إحدى المدارس.

- «الرقابة على الأغذية» يرفض شحنة أرز هندي: بها حشرات وفضلات قوارض
- سحب عينات من مياه الآبار بالغريفة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري
- مركز الرقابة على الأغذية يرفض شحنة تونة قادمة من سلطنة عمان

ورصد المفتشون جزءًا من هذه القمامة يجري التخلص منه عن طريق إضرام النار به ولا تزال مخلفاته موجودة في نفس المكان والذي له تأثير كبير على صحة الطلاب والمدرسين والموظفين داخل هذه المدرسة .

وأوضح أنه جرى مخاطبة الجهات المعنية بالتدخل بشكل سريع وعاجل لاتخاد كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الكارثة البيئية.

مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مخالفات طبية داخل إحدى المصحات في حي الأندلس. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مستنقع داخل إحدى المدارس بغريان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
مستنقع داخل إحدى المدارس بغريان. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن

كاركاتير حليم - جريدة «الوسط» تُدشن عامها الثامن
مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات الأولمبية الليبية

مصادر إلى «بوابة الوسط»: مرشح من دائرة النخبة يستعد لمنافسة الزروق على انتخابات ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: التعاون يتخطى الأهلي بنغازي بهدف
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: أساريا يفوز على المدينة بهدفين
بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

بريطانيا: روسيا تزيل رؤوسا نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا
سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا

سقوط مفاجئ لصقور السعودية بهدفين أمام بولندا
الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)

الأهلي بنغازي يتوج بكأس سوبر السلة (صور)
شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس

شبيط لـ«بوابة الوسط»: 13.5 ألف دينار تنتظر أبطال ماراثون العاصمة طرابلس
اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر

اليورانيوم الوفير لا يجلب الكثير للنيجر
حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم

حجب جزئي في السعودية لموقع البث التدفقي لمباريات كأس العالم
ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده

ارتداء نجل الرئيس الليبيري قميص منتخب أميركا يجلب الغضب والسخط على والده
«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. السبت

«دورينا» ينطلق بمواجهتي أساريا مع المدينة والأهلي بنغازي ضيفا على التعاون.. ...
كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا

كانييه ويست ينوي الترشح لرئاسة الولايات المتحدة.. ويعرض على ترامب منصبا
تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك

تعرف إلى أفضل الأغذية لتنشيط ذاكرتك
نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»

نزوح الآلاف من شمال شرق مالي بعد تقدم «داعش»
ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية

ألمانيا تعد إصلاحا لتسهيل الحصول على الجنسية
انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا

انتهت عبر «الوسط»: الصقور والهلال يتعادلان سلبيا
انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية

انتهت عبر «الوسط»: الاتحاد يؤكد صدارته بفوزه على السويحلي بثنائية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تونس تدعو الليبيين للبناء على «القواسم المشتركة» لتسوية الأزمة
تونس تدعو الليبيين للبناء على «القواسم المشتركة» لتسوية الأزمة
مذكرة تفاهم بين مركز تنمية الصادرات ونظيره التونسي لتعزيز التجارة البينية
مذكرة تفاهم بين مركز تنمية الصادرات ونظيره التونسي لتعزيز التجارة...
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
بعد تحذيرات الأرصاد.. المقريف يوضح الموقف من تعليق الدراسة
تعليق الدراسة في عين زارة وأبوسليم بسبب سوء الطقس
تعليق الدراسة في عين زارة وأبوسليم بسبب سوء الطقس
تشاد: ليبيا قضية أفريقية.. ولا سلام أو أمن دون استقرارها
تشاد: ليبيا قضية أفريقية.. ولا سلام أو أمن دون استقرارها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا
إيطاليا تكشف تفاصيل مشروع الطريق الساحلي السريع في ليبيا...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
حملة للتشجير بكليات جامعة سرت
حملة للتشجير بكليات جامعة سرت...
بعد أبوسليم وعين زارة.. تعليق الدراسة في حي الأندلس الأحد
بعد أبوسليم وعين زارة.. تعليق الدراسة في حي الأندلس الأحد...
تحليل إيطالي يستعرض «الدور المهيمن» للجماعات المسلحة في ليبيا واليمن
تحليل إيطالي يستعرض «الدور المهيمن» للجماعات المسلحة في ......
تشاد: ليبيا قضية أفريقية.. ولا سلام أو أمن دون استقرارها
تشاد: ليبيا قضية أفريقية.. ولا سلام أو أمن دون استقرارها...
تعليق الدراسة في عين زارة وأبوسليم بسبب سوء الطقس
تعليق الدراسة في عين زارة وأبوسليم بسبب سوء الطقس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط