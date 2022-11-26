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اللافي يبحث مع رئيس النيجر في نيامي إعادة إحياء تجمع «دول الساحل والصحراء»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 نوفمبر 2022, 02:14 مساء
اللافي يبحث مع رئيس النيجر في نيامي إعادة إحياء تجمع «دول الساحل والصحراء»
رئيس النيجر محمد بازوم يستقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي. (أرشيفية: الإنترنت)
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ناقش نائب المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إعادة إحياء تجمع دول الساحل والصحراء، خلال استقبال رئيس النيجر محمد بازوم له بالعاصمة نيامي، أمس الجمعة.

وقال المجلس في بيان إن اللافي استعرض جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين.

قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والاقتصاد
اللقاء عُقِد على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في أفريقيا، والدورة الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك ووزير الصناعة والمعادن أحمد علي أبوهيسة ووزير الشباب فتح الله الزني ووكيل شؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية عمر كتي وعدد من مدراء الإدارات، والمستشارين بالمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.

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اتفاق على تعزيز التعاون بين ليبيا والنيجر
وبحث الاجتماع التعاون المشترك بين ليبيا والنيجر في شتى المجالات، فيما أثنى بازوم على مشاركة ليبيا في المؤتمر، مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين.

وأضاف بازم أن بلاده مهتمة جدًا باستقرار ليبيا والذي سيؤدي استقرارها إلى استقرار المنطقة. وأكد ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس.

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