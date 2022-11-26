استقرار أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في مستهل الأسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

لم تسفر تعاملات، اليوم السبت، في السوق الموازية عن تغيّر في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، الذي واصل استقراره عند 5.12 دينار في مستهل تعاملات الأسبوع.

واستقر سعر اليورو والجنيه الإسترليني عند مستوى 5.31 دينار، و6.05 دينار على الترتيب، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.