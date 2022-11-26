الأرصاد تحذر من أمطار وسحب رعدية على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تأثر مناطق شمال غرب ليبيا بداية من مساء اليوم السبت بتقلبات جوية، مع احتمال أن يكون البحر مضطربًا على الساحل الغربي مساء اليوم، وغدًا الأحد.

انخفاض الحرارة والأمطار قد تكون غزيرة

وقالت إدارة التنبؤات الجوية في المركز إن ارتفاع الموج قد يصل إلى أربعة أمتار، مع رياح باردة نشطة السرعة في الأجواء، الأمر الذي قد يتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على بعض المناطق.

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وأضاف المركز أن الأمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مع احتمال سقوط حبات البرد، الأمر الذي قد يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، وإغلاق بعض الطرق وجريان بعض الأودية الملحية، فيما قد تشمل هذه التقلبات بعض مناطق الشمال الشرقي غدًا الأحد.