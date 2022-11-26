إلزام شركات السياحة بالتأكد من استيفاء شروط الذهاب إلى بلغاريا تجنبا لإعادة المسافرين

القاهرة - بوابة الوسط

ألزمت وزارة السياحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة شركات ومكاتب السياحة بضرورة التأكد من استيفاء الليبيين المسافرين إلى بلغاريا شروط وإجراءات السفر التي تفرضها الدولة الأوروبية، تجنبًا لإعادتهم.

وجاء في خطاب موجه من الوزارة إلى الشركات، أنه من الإجراءات الضرورية المطلوبة، حجز فندقي فعلي وتأمين صحي ساري المفعول وتغطية مالية لنفقات السفر والإقامة وما إلى ذلك.

الحصول على التأشيرة فقط لا يمنح الليبيين حق الدخول إلى بلغاريا

وشددت الوزارة على أن الحصول على التأشيرة البلغارية وحده لا يمنح المسافرين الليبيين الحق لدخول أراضيها ما لم يستوفوا كافة الإجراءات والشروط، وذلك لتفادى تعرض المواطنين المسافرين في المستقبل إلى مشاكل الإيقاف والترحيل إلى البلد القادمين منها.

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