ترحيل 230 مهاجرا من ليبيا إلى مصر والسودان وتشاد

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة ترحيل 230 مهاجرًا غير شرعي إلى بلدانهم، بينهم مصريون وسوادنيون وتشاديون.

وقالت الوزارة في بيان إن عملية الترحيل جرت الخميس الماضي ضمن العودة الطوعية للمهاجرين عبر حافلات انطلقت برًا نحو مصر شرقًا وتشاد والسودان جنوبًا.

ترحيل دفعات جديدة من المهاجرين خلال أيام

ويبدأ جهاز الهجرة غير الشرعية خلال الأيام المقبلة ترحيل دفعات أخرى من المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا ليبيا في فترات سابقة دون وثائق أو مستندات رسمية، حسب الوزارة.

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والأسبوع الماضي، أعلنت نيجيريا إعادة أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر من مواطنيها من ليبيا بين يناير ونوفمبر 2022 في إطار ما يسمى بـ«برنامج العودة الطوعية إلى البلاد».

عودة طوعية لـ 159 نيجيريًا الأسبوع الماضي

وقال سفير نيجيريا لدى ليبيا، كبيرو موسى، إن العائدين جرى إجلاؤهم في إطار برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمنظمة الدولية للهجرة، وكان آخرهم وصول 159 مهاجرًا آخر تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى مطار مورتالا محمد الدولي، الثلاثاء الماضي.

وأوضح موسى أن معظم العائدين مهاجرين غير شرعيين وليس لديهم وثائق سفر وبالتالي واجهوا مواقف صعبة في ليبيا.

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة تمكُّن ما يقرب من 50 ألف مهاجر من العودة طواعية إلى دولهم الأصلية في العام 2021، بزيادة 18% مقارنة بالعام 2020.

جانب من ترحيل مهاجرين إلى بلدانهم من ليبيا. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

مهاجرون يستعدون لترحيلهم إلى بلدانهم من ليبيا. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

مكتب الترحيل بجهاز الهجرة غير الشرعية. (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)