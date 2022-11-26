«الأرصاد»: تقلبات جوية وأمطار متفرقة على الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر ليبيا بتقلبات جوية بداية من ظهر اليوم السبت على مناطق الشمال الغربي، مصحوبة برياح نشطة، مع سقوط أمطار متفرقة «قد تكون جيدة إلى غزيرة»، تصحبها خلايا رعدية، فيما تشمل هذه التقلبات غدًا الأحد بعض مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- تتكاثر السحب بداية من الظهر مع سقوط أمطار على أغلب المناطق، وقد تكون جيدة إلى غزيرة تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد مما يسبب تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وإغلاق بعض الطرق واحتمال جريان الأودية المحلية عليه.

وأوصى المركز بضرورة الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الأمطار.

- الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة ظهر اليوم، وتتحول تدريجيًا من بعد الظهر إلى شمالية غربية نشطة وباردة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا من مساء اليوم.

الخليج - سهل بنغازى حتى امساعد:

- السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة جيدة غدًا على بعض المناطق.

- الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط غدًا، مثيرة للأتربة على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و23 درجة، ولا تتجاوز 17 درجة على المرتفعات الجبلية.

الجفرة- سبها- غات-غدامس- الحمادة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الحمادة والجفرة.

- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول غدًا إلى شمالية غربية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 و26 درجة، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق.

الواحات السرير - تازريو - الكفرة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدًا على جالو، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 22 و25 درجة.

- سيكون غروب الشمس على طرابلس اليوم عند الساعة 18:01 وشروق شمس غدًا الأحد عند الساعة 07:48.