جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية: العثور على قنابل جنوب بوابة الـ200

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية العثور على أكثر من 20 قنبلة جنوب بوابة الـ200.

وأشار الجهاز، في بيان الخميس، إلى «خروج دورية صحراوية مشتركة التابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية بين فرعي البيضاء وطبرق، مكونة من 5 مركبات مجهزة ومطقمة بإمرة المقدم رضاء محمد احويريش وبرفقته مجموعة من منتسبي الفرع، وذلك لتمشيط منطقة الاختصاص».

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عمليات تمشيط بموازاة بحر الرمال

ونوه البيان إلى «تمشيط المنطقة الممتدة جنوب بوابة الـ200 بمسافة 190 كيلو مترًا جنوبًا ومسافة 180 كيلو مترًا شرقًا وكذلك نفس المسافة غربًا المحاذية لبحر الرمال، وهي منطقة يكثر فيها نشاط مهربي الهجرة غير الشرعية والأسلحة والمخدرات بأنواعها وكذالك المركبات الصحراوية المسروقة».

جهازقنابل عثر عليها عناصر مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية جنوب بوابة الـ200. (فيسبوك)

جهازقنابل عثر عليها عناصر مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية جنوب بوابة الـ200. (فيسبوك)

جهازقنابل عثر عليها عناصر مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية جنوب بوابة الـ200. (فيسبوك)