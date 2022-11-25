مؤسسة النفط: إنتاج الخام يسجل مليونا و205 آلاف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و205 آلاف برميل, وذلك في بيان صادر اليوم الجمعة.

وأشار البيان إلى أن إنتاج المكثفات بلغ «38 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية». من جهة أخرى، بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 883 مليون قدم مكعب خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب البيان.

عون يدعو الشركات العالمية للاستثمار في ليبيا

والسبت الماضي، دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد عون، الشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز الليبي، وذلك خلال لقائه السفير النسماوي لدى ليبيا كريستوفر مينبرغ.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الذي عُقِد الخميس 17 نوفمبر، آليات التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة، في ظل القوانين النافذة في الدولة الليبية خاصة في قطاع النفط والغاز.