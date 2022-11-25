30 مؤسسة تونسية تعلن مشاركتها في معرض ليبيا للنفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تسجيل قرابة 30 مؤسسة حضورها في «معرض ليبيا للنفط والغاز والطاقات المتجددة» التي تحتضنها العاصمة طرابلس خلال الفترة 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وأفادت الغرفة في بيان لها، أن المشاركة التونسية تندرج ضمن مساعيها المتواصلة «لتوطيد علاقاتها الاقتصادية المتميزة وتحقيق نجاحاتها المعهودة مع دولة ليبيا».

فرصة لرجال الأعمال التونسيين

ويُعدّ المعرض فرصة لرجال الأعمال التونسيين لعرض منتجاتهم وخدماتهم في السوق الليبية، وبحث سبل التعاون ولقاء أصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب.

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ويتضمن برنامج غرفة التجارة والصناعة لصفاقس التونسية تنظيم لقاءات أعمال وشراكة لفائدة المشاركين التونسيين بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لطرابلس التي ستستقبل الوفد التونسي، وذلك «تدعيما لآفاق التعاون التونسي الليبي في قطاع حيوي ذي أهمية رئيسية، خاصة بعد تداعيات الحرب الأوكرانية وتأثيرها الواضح في نقص الموارد الطاقية وارتفاع الأسعار في السوق العالمية» بحسب البيان.

وتنشط المؤسسات التونسية التي أعربت عن عزمها المشاركة في هذه التظاهرة الدولية في قطاعات النفط والغاز والطاقات المتجددة والخدمات البترولية والصيانة وقطع الغيار والمواد الخام والطلاء والتأمين والأمن والسلامة والتموين والنقل الشحن والمناولة والتصريح الجمركي.