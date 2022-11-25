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«إيرباص» تسوي قضية رشوة فرنسية مرتبطة بعهد القذافي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 نوفمبر 2022, 03:53 مساء
«إيرباص» تسوي قضية رشوة فرنسية مرتبطة بعهد القذافي
طائرة من طراز «إيرباص». (أرشيفية)
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قالت شركة «إيرباص» الفرنسية لتصنيع وبيع الطائرات، إنها توصلت إلى اتفاق مع المدعين الفرنسيين لتسوية التحقيقات في اتهامات الفساد المرتبطة بعهد نظام العقيد معمر القذافي، لكن لم يجرِ تحديد أي قيمة للتسوية من قبل شركة إيرباص.

وأوضحت الشركة الفرنسية أمس الخميس أن الصفقة تمثل «تمديدا محدودا» لتسوية بقيمة 3.6 مليار يورو (3.75 مليار دولار) تم التوصل إليها في العام 2020 مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأميركية، مضيفة أنه لا يمكن التعامل مع جميع القضايا في وقت واحد في ذلك الوقت لأسباب إجرائية، وفق وكالة «بلومبيرغ» الأميركية.

وفي مايو الماضي، وجه القضاء الفرنسي اتهاما إلى مسؤول تنفيذي سابق في «إيرباص»، بتهمة «رشوة موظف عمومي أجنبي» في التحقيق في شبهات تمويل النظام الليبي السابق لحملة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية في العام 2007. وجرى توجيه الاتهام لإدوارد أولمو المسؤول السابق في «إيرباص» في منتصف مارس كجزء من التحقيق القضائي في الاشتباه في تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي الانتخابية.

اتفاق مع «إيرباص»
أكد مكتب النيابة العامة في باركيه الوطني المالي لـ«بلومبيرغ» أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع شركة «إيرباص» في 17 نوفمبر بشأن أعمال رشوة المسؤولين العموميين الأجانب المتعلقة بحملات المبيعات في ليبيا وكازاخستان بين العامين 2006 و 2011.

ولا يزال يتعين مراجعة الصفقة - وربما الموافقة عليها - من قبل قاضٍ فرنسي خلال جلسة استماع في المحكمة في 30 نوفمبر. وستتضمن عادة غرامة مالية لكن دون الاعتراف بالذنب. وقالت الشركة المصنعة للطائرة إن التسوية الأخيرة «لن يكون لها تأثير سلبي» على الاتفاقيات السابقة مع فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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وفي أكتوبر الماضي، أكدت «إيرباص» أنها تتفاوض على تسوية جديدة للرشوة مع السلطات الفرنسية بشأن تعاملات سابقة في ليبيا وكازاخستان. وقال أشخاص مطلعون على القضية الجديدة إنها تتعلق ببيع طائرات إلى ليبيا في عهد معمر القذافي في العام 2007 وطائرات هليكوبتر وأقمار صناعية ومركز تحكم عبر الأقمار الصناعية إلى كازاخستان في العام 2009. وامتنعت «إيرباص» والنيابة الفرنسية حينها عن توضيح التفاصيل.

بيع 12 طائرة إلى القذافي
ووفقا للمعلومات التي كشفها موقع «ميديا بارت» الفرنسي في مايو الماضي، فإن شكوك القاضي تتعلق ببيع اثنتي عشرة طائرة «إيرباص» إلى نظام معمر القذافي في العام 2006. ويشتبه في أنه أمر بتحويل مليوني يورو، بعد ثلاثة أسابيع من إبرام هذا العقد، إلى حساب في سنغافورة يخص الوسيط ألكسندر الجوهري المتهم في هذه القضية. وتتعلق قائمة التهم بالتواطؤ في الفساد ورشوة موظف عمومي أجنبي، وتكوين جمعيات إجرامية.

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